Adana\'da Kaybolan Gençten Son Kare

Adana'nın Karaisalı ilçesi Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç 3 gürdür bulunamazken, gencin kaybolduğu yerde çektirdiği son fotoğrafı ortaya çıktı.

Olay, pazar günü Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 gündür aranan Alptekin bir türlü bulunamadı. Alptekin'in kaybolduğu yerde çektirdiği son fotoğrafı da ortaya çıktı. Alptekin'i bulmak için bugün de çalışmalar devam ediyor. - ADANA