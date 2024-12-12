Kayınvalidesinin 20 bin liralık borcu yüzünden öldürüldü - Son Dakika
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Kayınvalidesinin 20 bin liralık borcu yüzünden öldürüldü

Kayınvalidesinin 20 bin liralık borcu yüzünden öldürüldü

Aksaray'da Ramazan Us'un, kayınvalidesinin 20 bin lira borçlu olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

12.12.2024 11:04  Güncelleme: 11:27
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Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde 6 Aralık saat 15.30 sıralarında vahşet yaşandı. Muhammet Ceritli (26) idaresindeki otomobil, Ramazan Us'un (29) kullandığı ve alacağı olan Ümmühan A'nın (43) da içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Aracından inen Us, Ceritli'ye yumruk attı. Kavganın büyümesiyle Ceritli üstünde taşıdığı bıçakla Us'a saldırıp göğsünden ve bacağından yaraladı.

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN AİLE HEKİMİ YAPTI

O esnada yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz, Us'a müdahalede bulunarak kalp masajı yaptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aile hekiminin müdahalesini izleyen Ceritli polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Us, hayatını kaybetti. Us'un cenazesi Aksaray'da toprağa verildi.

Kayınvalidesinin 20 bin liralık borcu yüzünden öldürüldü

20 BİN LİRALIK BORÇ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Ceritli, ilk ifadesinde, "Ramazan Us'un kayınvalidesi Ümmühan A.'dan 20 bin TL alacağım vardı. Olaydan önce de Ramazan Us ile telefonla küfürleşmiştik. Olay sırasında da bana yumruk atınca, beni öldüreceğini sandım. Kendimi kurtarmak için bıçakladım" dedi.

TUTUKLANDI

Ceritli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayınvalidesinin 20 bin liralık borcu yüzünden öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat:
    borç aldığınız zaman geri ödeyin namussuzluk yapmayın.!! sizin gibi haysiyetsizler yüzünden vatandaşın başı belaya giriyor. 20 0 Yanıtla
  • Ekrem Keskin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 3 0 Yanıtla
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