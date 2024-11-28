Kayıp Alzheimer Hastası Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

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Boş arazide kemikleri bulunan kadının cenazesi toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Denizli'de boş arazide bulunan insan kemiklerinin 109 gün kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Nazife Demir'e ait olduğu ortaya çıkarken, yapılan incelemelerinde ardından Afyonkarahisar'daki ailesi tarafından teslim alınan kadının cenazesi toprağa verildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 Temmuz da ortadan kaybolan Nazife Demir'in son görüldüğü ve muhtemel gidebileceği güzergahlarda aramam çalışması yaptı. Yapılan incelemelerde 18 Ekim'de Pamukkale Mahallesi'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide insan kemiklerine ulaşıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin topladığı kemik parçaları, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Aile üyelerinden alınan kan ve DNA örnekleri, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında bulunan kemik parçaları ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemeler neticesinde bulunan kemik parçalarının 109 gün kayıp olarak aranan Demir'e ait olduğu kesinleşti. Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı kadının cenazesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan ailesine telsim edildi.

Cenazesi teslim alınan talihsiz kadın ilçeye bağlı Arızlı köyünde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.