Kayıp Balıkçılar İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Balıkçılar İçin Arama Devam Ediyor

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Samsun'da kaybolan 2 balıkçı için arama çalışmaları ikinci günde de sonuçsuz kaldı.

24.12.2024 18:37
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Kayıp balıkçılar için ekipler seferber oldu

Kayıp balıkçıların arama çalışmalarından bugün sonuç alınamadı

SAMSUN - Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçı, arama çalışmalarının ikinci gününde de bulunamadı. 124 personel tarafından aranan balıkçıların arama çalışması su üstünde devam edecek.

22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış'tan bir süre haber alamayan yakınları 12 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Haber alınamayan balıkçılar için 124 kişilik ekip, 18 araç, 5 bot ve helikopter ile çalışma başlatıldı. Denizden, havadan, karadan yapılan arama faaliyetlerinin ikinci gününde de sonuç vermedi.

4 çocuk babası Muhammer Sevgili'nin eşi Lale Sevgili, "Bulunmasını istiyorum. İnşallah sapasağlam gelir. Beklemedeyiz. Pazar günü saat 15.00'te evden çıkmıştı. O günden sonra daha da görmedim. Dünden beri bekliyorum" dedi.

Arama çalışmaları gece su üstünde devam edecek.

Kayıp Balıkçılar İçin Arama Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Balıkçılar İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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