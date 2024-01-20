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Kayıp başvurusu olan çocuk arkadaşlarıyla kentte motosiklet ve otomobil çalarken böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kayıp başvurusu olan çocuk arkadaşlarıyla kentte motosiklet ve otomobil çalarken böyle görüntülendi

Adana'da yılbaşı gecesi evden ayrılan ve hakkında kayıp başvuru bulunan çocuk arkadaşlarıyla birlikte kentte otomobil ve motosiklet çaldığı ortaya çıktı. Oto hırsızlık polisleri tarafından yakalanan 3 çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı araçlar ise bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

Kayıp başvurusu olan çocuk arkadaşlarıyla kentte motosiklet ve otomobil çalarken böyle görüntülendi
20.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 21:01
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Kayıp başvurusu olan çocuk arkadaşlarıyla kentte motosiklet ve otomobil çalarken böyle görüntülendi

ADANA - Adana'da yılbaşı gecesi evden ayrılan ve hakkında kayıp başvuru bulunan çocuk arkadaşlarıyla birlikte kentte otomobil ve motosiklet çaldığı ortaya çıktı. Oto hırsızlık polisleri tarafından yakalanan 3 çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan M.E. (17), yılbaşı gecesi evinden ayrılıp, bir daha geri dönmedi. Ailesinin, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu M.E., mahalleden arkadaşları İ.E. ve E.Ş. ile buluştu.

Çocuklar sokakta bir süre gezdikten sonra, Ayhan H.'ye ait otomobili Pınar Mahallesinde park halindeyken düz kontak yaparak çaldılar. Şüpheliler bununla da yetinmeyip aynı mahalledeki 2 farklı motosikleti de çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık ihbarları üzerine bölgeye Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek çocukların kimliğini tespit etti. Ekipler kaçış güzergahını belirledi ve şüphelilerin Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ne gittiği belirlendi.

Mahallede çocukları arayan polis, çaldıkları motosikletlerden biriyle gezerken yakaladı. Şüphelilerin aynı adresten 5 motosiklet daha çaldığı ööğrenildi

Yakalanan 3 şüphelide emniyetteki ifadelerinde otomobil ve motosikletleri kullandıktan sonra kentteki çeşitli yerlere bıraktıklarını belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., E.Ş. ve İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı araçlar ise bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp başvurusu olan çocuk arkadaşlarıyla kentte motosiklet ve otomobil çalarken böyle görüntülendi - Son Dakika


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