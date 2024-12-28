Kayıp Genç Bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kalem Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 1 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz, Dereköy Mahallesi'nde bulundu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Batuhan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer ve ailesi arama çalışmalarına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. - MUĞLA