Kayıp Genç Kaza Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp Genç Kaza Geçirdi

11.06.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kaybolan genç, motosiklet kazası sonucu ağır yaralı bulundu. Hayati tehlikesi sürüyor.

Dağda ağır yaralı bulunan kayıp gencin kaza yaptığı belirlendi

AKSARAY - Aksaray'da kayıp olarak aranan ve dün ağır yaralı olarak dağda bulunan 26 yaşındaki gencin trafik kazası sonucu yaralandığı belirlendi.

Olay, dün Aksaray'ın merkeze bağlı Akhisar köyü dağlık arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde babası Murat Ergün ile görüşerek eve geleceğini söyleyen Mustafa Ergün'den gece boyunca haber alınamadı. Kurtuluş Mahallesinde oturan gencin babası oğlu evine gelmeyince polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun telefonuna da ulaşamayan baba dün sabah saatlerinde oğlunun arkadaşlarıyla birlikte arazide arama yaparken dağlık arazide Mustafa Ergün'ü motosikletiyle birlikte ağır yaralı olarak buldu. Bilinci kapalı olan Ergün'ün yüzünde ve vücudunun birçok yerinde yara olduğunu gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ergün'ün durumunun ağır olduğu, böbrek yetmezliği bulunduğu için de hayati fonksiyonlarında ağır hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay gecesi arkadaşlarından ayrılıp dağlık arazide kaza yapmış

Olayın ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin de olay yerinde detaylı incelemeler yaptığı olayda ekipler Ergün'ün kaybolduğu gece arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını belirledi. Alkol aldıktan sonra Ergün'den ayrılan arkadaşları evlerine giderken, Ergün'ün motosikletiyle dağlık araziye çıktığı tespit edildi. Alkollü olarak kullandığı motosikletiyle araziye çıkan Ergün'den ertesi güne kadar haber alınamazken, Ergün'ün aynı gece arkadaşlarından birini aradığı ve kaza yaptığını söylediği ortaya çıktı. Ergün'ün aradığı arkadaşına ulaşan jandarma ekipleri, şahsın Ergün ile yaptığı konuşmanın hat kesilmesi nedeniyle yarıda kaldığı ve nerede nasıl kaza yaptığı hakkında bilgiye ulaşılamadığını tespit etti. İfadesi alınan Ergün'ün arkadaşı, "Hat kesilince görüşme yapamadık. Kaza yaptığını söyledi ama nerede nasıl olduğunu söyleyemedi. Telefon kapandı. Sonra tekrar tekrar aradık ama maalesef telefona ulaşamadık" dedi.

Hayati tehlikesi süren genç Konya'ya sevk edildi

Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve incelemelerde şahsın alkollü olarak kullandığı motosikletle çıktığı dağlık araziden inerken motorun rampa aşağıya devrildiği belirlendi. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde ise şahsın yaralarının darp değil kaza sonucu oluştuğu tespit edilirken, ilk müdahaleleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan gencin böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayati riskinin bulunduğu, bu nedenle de Konya'da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinde bulunmayan motosikletle ilgili de inceleme yapan jandarma, şahsın alkollü olarak kaza yapması nedeniyle motosikleti olay yerinden alarak evlerine götürdüklerini ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, İnceleme, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Konya, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Genç Kaza Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:20:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Genç Kaza Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.