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Kayıp iş adamının avukatı DNA testi için örnekler verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Kayıp iş adamının avukatı DNA testi için örnekler verildiğini açıkladı

Denizli'de kaybolan iş adamının avukatı, Samos Adası'nda bulunan erkek cesedinin müvekkiline ait olup olmadığının tespiti için yakınlarının DNA örnekleri verdiğini açıkladı. Avukat, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Yunan makamlarının kimliklendirme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılmasını temenni etti.

Kayıp iş adamının avukatı DNA testi için örnekler verildiğini açıkladı
08.01.2024 - 09:26,
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Kayıp iş adamının avukatı son gelişmelere binaen basın yaptığı basın açıklamasında Samos Adası'nda bulunan erkek cesedinin müvekkiline ait olup olmadığının tespiti için yakınlarının Didim Devlet Hastanesine giderek DNA örnekleri verdiklerini açıkladı.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti. Kayıp iş adamının avukatı, Yunanistan'ın Samos Adası'na ise bir erkek cesedinin kıyıya vurduğu bilgisinin müvekkilinin yakınlarına verildiğini açıkladı.

17 Aralık'ta öğlen saatlerinde Samos Adası'nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos'ta bir hastaneye götürüldüğünü belirten ailenin avukatı, açıklamasının devamında, "Bu süreçte önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Ahmet Yıldız ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yunanistan Büyükelçiliği Rodos Baş Konsolosu ve üst düzey yetkililer, olayı yakından takip ettiklerini belirterek müvekkil yakınlarına bilgi vermişlerdir. Bu süre zarfında, Konsolosluk aracılığıyla iletişime geçilen Yunan yetkililer, İnterpol aracılığıyla resmi bir yazı göndererek iş birliği talebinde bulunmuşlardır. Durumun aciliyeti gereği, müvekkil yakınları, bu sabah erken saatlerde Didim Devlet Hastanesi'ne giderek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere DNA testi için kan, saç kılı ve tükürük örnekleri vermişlerdir. Ailenin temennisi, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Yunan makamları nezdinde kimliklendirme çalışmalarının bir an önce sona erdirilerek olayın aydınlatılmasıdır. Bu amaçla tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu esnada, konunun hassasiyeti gereğince sayın basın mensuplarından bilgi paylaşımında duyarlılık göstermelerini talep ederiz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Aralık, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp iş adamının avukatı DNA testi için örnekler verildiğini açıkladı - Son Dakika


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