Kayıp Kadın 3 Gün Sonra Bulundu

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Bilecik'te 3 gündür kayıp olan kadın köyde boş bir evde bulundu.

Bozüyük ilçesinde bağlı Kozpınar köyünde akli dengesi yerinde olmayan Fatma Çay (49), 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber anılamadı. Çay'ı bulmak için jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Fatma Çay'ın köyde boş bir evde saklandığı ortaya çıktı. Ekipler tarafında bulunan Fatma Çay ailesine teslim edildi. - BİLECİK