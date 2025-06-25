Kayıp Kadın Cinayeti: Eş Tutuklandı

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olan yabancı uyruklu kadının, eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cesedi Aksu Kumköy ormanlık alanda yapılan kazı çalışmasında iskelet halinde bulundu. Şüpheli eş tutuklanırken, cesedin gizlenmesine yardım eden kardeşi ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Aralık 2018 tarihinde M.E.U.'nun Muratpaşa Demircikara Polis Merkezi'ne yaptığı kayıp başvurusuyla başladı. Edinilen bilgiye göre, M.E.U., eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını ve 1 ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürdü. Ancak yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan bugüne kadar haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi. Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüpheli M.E.U.'nun kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. M.E.U. ifadesinde eşiyle tartıştığını, çıkan arbedede eşinin yere düşerek öldüğünü, ardından cesedi Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Yapılan yer gösterme çalışmasında kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarına ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA