Kayıp Lise Öğrencisi Bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolduğu şüphesiyle aranan lise öğrencisi Fatmanur Akgün, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Sopçalan Mahallesi'nde son olarak dün sabah erken saatlerde görülen ve daha sonrasında kendisinden haber alınamaması üzerine kayıp olduğu şüphesiyle aranan 11'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, bugün öğle saatlerinde bahçeli bir evde bulunduğu belirtildi. - ANKARA