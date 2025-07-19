Kayıp Rojda Van'da Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Rojda Van'da Bulundu

19.07.2025 16:00
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14 yaşındaki Rojda Ediş, Hakkari'de kaybolduktan sonra Van'da bulundu, sağlık durumu iyi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu Van'da bulundu.

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde 17 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Saire Ediş isimli kadın, kızı Rojda Ediş (14) ile yaşadığı bir tartışmanın ardından kızının evden ayrılarak kayıplara karıştığını belirterek güvenlik güçlerine başvuruda bulundu. İhbarın ardından Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Asayiş, KOM, Güvenlik Korucusu, JASAT, İstihbarat, JAK ve iz takip köpek timlerinin katılımıyla Hakkari ve Van illerinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kızın gidebileceği yerler ve temas kurabileceği şahıslar tek tek değerlendirilirken, Antalya'da ikamet eden bir akrabasının verdiği bilgi üzerine Rojda Ediş'in Van'da olabileceği ihtimali güçlendi. Bunun üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon sağlandı. Kurulan koordinasyon sonucu görevlendirilen istihbarat ve JASAT ekiplerinin çalışmaları neticesinde kayıp kız çocuğu, bugün saat 13.45 sıralarında Van'da bulundu.

Yetkililer, kayıp çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Vali Çelik'in verdiği müjdeli haber, başta ailesi olmak üzere Çukurca ve Hakkari'de büyük sevinçle karşılandı. Rojda Ediş'in emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Çukurca, hakkari, 3-sayfa, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Rojda Van'da Bulundu - Son Dakika

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