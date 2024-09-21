Kayıp Şahsın Cesedi Asi Nehri\'nde Bulundu

3.Sayfa

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi Asi Nehri'nde bulundu

HATAY - Hatay'da kayıp olarak aranan 65 yaşındaki erkek şahsın cesedi Asi Nehri'nde bulundu.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde Asi Nehri içerisinde ceset görüldüğünün ihbar verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri cesedi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama-kurtarma faaliyeti neticesinde kıyıdan 45 metre uzaklıktaki akıntı içerisinde takılan 65 yaşlarındaki A. C. İsimli erkek şahsın cesedine ulaşıldı. Yapılan kontrollerde şahsın kolluk kuvvetlerine kayıp ihbarında bulunan vatandaş olduğu tespit edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.