Kayıp Suudi Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Suudi Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

01.06.2025 00:34
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde suya düşerek kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'in cansız bedeni arama çalışmalarının 6. gününde, düştüğü yerden 2.3 kilometre uzakta bulundu.

Suudi Arabistan uyruklu kayıp çocuğun cansız bedeni 2.3 kilometre uzaklıkta kayanın altında bulundu

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz:

"Ulaştığımız alan evladımızın düştüğü yerden yaklaşık 2.3 kilometre sonrasında bir taşın altında bulduk"

"Bundan sonra ilk etapta savcılığımızın hızlı bir süreci olacak sonrasında ailemizin talepleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak"

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni arama çalışmalarının 6. gününde düştüğü yerin 2.3 kilometre aşağısındaki kayanın altında bulundu. İş makinesinin kayayı çıkartmasıyla sürüklenmeye başlayan Suudi Arabistan uyruklu çocuk ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, "Ulaştığımız alan evladımızın düştüğü yerden yaklaşık 2,3 kilometre sonrasında bir taşın altında bulduk. Bundan sonra ilk etapta savcılığımızın hızlı bir süreci olacak sonrasında ailemizin talepleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak" dedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, Büyükşehir İtfaiye ekipleri, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 6 gün önce başlayan arama çalışmaları sonucunda Alshaikh'nin cansız bedenine dereye düştüğü yerin 2,3 kilometre aşağısında suyun içerisinde ulaşıldı. AFAD, jandarma ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin Haldizen deresindeki çalışmaları esnasında iş makineleri yardımıyla kayaların altında yapılan çalışma sonrası Alshaikh'in cansız bedenine ulaşıldı. Kayanın çıkartılmasının ardından cansız bedeni yaklaşık 300 metre sürüklenen Suudi Arabistan uyruklu çocuk ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Suudi Arabistan uyruklu çocuğun cenazesi ambulansla Çaykara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Öte yandan, baba Abdülgani Ramzi Alshaikh'de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi, akrabalarının taziyelerini kabul etti.

Kaymakam Sapmaz: "Ulaştığımız alan evladımızın düştüğü yerden yaklaşık 2.3 kilometre sonrasında bir taşın altında bulduk"

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ise yaptığı açıklamada, "Maalesef evladımızın cansız bedenini bugün itibariyle ulaştık. Ulaştığımız alan evladımızın düştüğü yerden yaklaşık 2.3 kilometre sonrasında bir taşın altında bulduk. Bundan sonra ilk etapta savcılığımızın hızlı bir süreci olacak sonrasında ailemizin talepleri doğrultusunda cenaze işlemlerine başlanacak. Evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ayrıntılı açıklamayı Valiliğimiz yayınlanacak. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valiliği: "Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır"

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçilerek bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, "26 Mayıs 2025 tarihinde ilimiz Çaykara ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Alshaıkh Faisal Ramzıa adlı çocuk, yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları neticesinde akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 bin 200 metre aşağıda bulunmuştur. Yaşanan elim olayın ardından Trabzon Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile irtibata geçerek hem büyükelçiliği bilgilendirmiş hem de acılı aileye taziye dileklerini iletmiştir. Olayla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı, olayda görev alan tüm ekiplerimize ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Suudi Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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