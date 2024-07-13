Kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının araçları çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının araçları çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da, kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının kullandığı kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kamyonet arıza yapınca otomobil arkadan çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13.07.2024 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının araçları çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil arıza yapan kamyonete arkadan çarptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının kullandığı kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa Ç., idaresindeki 23 AAG 684 plakalı kamyonet, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Merkezi yakınlarında arıza yaparak yol kenarına çekmek istedi. Bu esnada kamyonetin arkasından gelen Hamza Ç., idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücülerden Hamza Ç., ile otomobilde bulunan Berat Ç., Salih Ç., Merve Ç., İde Ç., ve Azize Ç'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. İlk müdahalesi ekiplerce olay yerinde yapılan 6 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan her iki araç sürücünün amca çocukları oldukları ve her iki araçta bulunan kişilerin Malatya'da kayısı bahçelerinde çalıştıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının araçları çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 23:33:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının araçları çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement