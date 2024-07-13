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Kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının araçları çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil arıza yapan kamyonete arkadan çarptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kayısı toplamadan dönen amca çocuklarının kullandığı kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa Ç., idaresindeki 23 AAG 684 plakalı kamyonet, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Merkezi yakınlarında arıza yaparak yol kenarına çekmek istedi. Bu esnada kamyonetin arkasından gelen Hamza Ç., idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücülerden Hamza Ç., ile otomobilde bulunan Berat Ç., Salih Ç., Merve Ç., İde Ç., ve Azize Ç'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. İlk müdahalesi ekiplerce olay yerinde yapılan 6 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan her iki araç sürücünün amca çocukları oldukları ve her iki araçta bulunan kişilerin Malatya'da kayısı bahçelerinde çalıştıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.