Kaynarca'da 4 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Kaynarca'da 4 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu

Kaynarca\'da 4 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu

Jandarma, Kaynarca'da 4.1 milyon lira değerinde kaçak sigara malzemesi ele geçirdi.

02.10.2024 18:34
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan 360 bin adet boş, 70 bin 800 adet dolu makaron, bin 100 kilogram tütün ve 4 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaynarca'da 4 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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