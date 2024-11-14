Kayseri'de 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Kayseri\'de 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Kocasinan'da çıkan kavgada 13 yaşındaki M.T. ağır yaralandı, polis soruşturma başlattı.

14.11.2024 11:09
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs yanındaki bıçakla M.T.'ye (13) saldırdı. M.T. vücuduna isabet eden bıçakla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı - Son Dakika

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