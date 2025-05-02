Kayseri'de 2.094 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
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Kayseri'de 2.094 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Kayseri\'de 2.094 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Emniyet, huzuru bozma gerekçesiyle 2.094 sürücüye ceza uyguladı. Mücadele devam edecek.

02.05.2025 15:14
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli maddelerden kurallara uymayan 2 bin 94 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 14 - 30 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 125 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 385 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 452 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 696 araç/sürücüye cep telefonu, 28 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 6 araç/sürücüye drift yapmak, 63 araç/sürücüye makas atma, 3 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 214 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 34 araç/sürücüye ışık donanımı, 88 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 2.094 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika

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