Kayseri\'de 2 Milyon Makaron Ele Ge geçirildi

Kayseri'de 2 milyon adet boş makaron ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 milyon dal makaron ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; H.A.'nın kente kaçak makaron getirip piyasaya süreği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 milyon dal makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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