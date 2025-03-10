Kayseri\'de 3 kilo 800 gram narkotik madde ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mart tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda, 3 kilo 814 narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 24 operasyon kapsamında 60 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 16 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan; Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol operasyonu kapsamında da 94 aranan şahıs yakalandı. - KAYSERİ