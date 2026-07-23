Kayseri'de 3 Ölümlü Trafik Kazası - Son Dakika
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Kayseri'de 3 Ölümlü Trafik Kazası

Kayseri\'de 3 Ölümlü Trafik Kazası
23.07.2026 18:11
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Kayseri'de bir günde meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir gün içerisinde 3 ölümlü kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda, toplamda 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir gün içerisinde meydana gelen 3 trafik kazasında toplamda 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Dün sabahın erken saatlerinde Felahiye ilçesinde bağlı Mollahacı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, N.M.E. (73) idaresindeki 38 YF 913 plakalı otomobil ile H.K. (52) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte araçlardaki 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar H.K., N.M.E., B.K., E.K., N.E., H.K. ve Gülbahar K. (48) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülbahar K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bünyan'da yaşanan feci kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Yine dün öğle saatlerinde Kayseri-Malatya Karayolu Köprübaşı Mevkii'nde bir başka ölümlü kaza yaşandı. Kazada, 34 CSH 456 plakalı otomobil ile 44 AHT 507 plakalı otomobil çarpışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Düğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı

Öte yandan, büyük trajedinin yaşandığı üçüncü ölümlü kaza da, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmında giren bariyer tavandan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan kazalarda yaralanan 18 kişinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kayseri, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 3 Ölümlü Trafik Kazası - Son Dakika

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