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Kayseri'de 7.5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 7.5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aralık ayında 7.5 kilo uyuşturucu madde ve 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 55 etkinlik düzenlenerek 15 bin kişiye uyuşturucunun zararları ve mücadelesi anlatıldı.

Kayseri\'de 7.5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
03.01.2024 - 14:32,
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 7.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik aralık ayı içerisinde çalışmalarını sürdürdü. 155 olayda 230 şüpheli şahsa işlem yapan ekipleri, 7.5 kilo uyuşturucu madde ile 100 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 55 etkinlik düzenleyen ekipler, 15 bin kişiye de uyuşturucunun zararlarını ve mücadelesini anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 7.5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 7.5 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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