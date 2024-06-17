Kayseri'de 7 yaşındaki çocuk, bayram ziyaretinde düşerek yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de 7 yaşındaki çocuk, bayram ziyaretinde düşerek yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, anneannesini ziyaret etmek için giden 7 yaşındaki çocuk, 9. kattaki ikametin penceresinden bahçeye düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.06.2024 16:28
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre anneannesine bayramlaşmaya giden 7 yaşındaki çocuk, 9. katta bulunan ikametin penceresinden düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre anneannesine bayram ziyaretine giden H.B. (7), 14 katlı apartmanın 9. katındaki ikametin penceresinden bahçeye düştü. Düşen çocuk yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de apartman bahçesinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 7 yaşındaki çocuk, bayram ziyaretinde düşerek yaralandı - Son Dakika

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