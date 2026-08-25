Kayseri\'de Akaryakıt Tankeriyle Otobüs Çarpıştı: 39 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4'ü ağır 39 kişinin yaralandığı trafik kazasında faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisiyle devrilen akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızarken, itfaiye ekiplerinin muhtemel yangına karşı yolu köpüklü su ile kapladığı ortaya çıktı.

Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 APR 821 plakalı akaryakıt tankeri ile Şırnak'ın Cizre ilçesinden yola çıkarak Ankara'ya giden Cizre Nuh Turizm'e ait, Mustafa A. yönetimindeki 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle tanker ve otobüs yan yattı. Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği kazada, 4'ü ağır 39 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan akaryakıt tankerinin tek gözünden yola benzin sızmaya başladı. Yaklaşık 9 ton benzinin etrafa yayıldığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri muhtemel bir facianın önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İlk olarak yolda geniş güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsün etrafını köpüklü su ile kapladı. Ekipler ayrıca, rögara da sızan benzini engellemek için köpüklü su kullandı. Özellikle yaraların hastanelere sevki sırasında güvenlik önlemlerini artıran ekipler, araçların enkazının kaldırılmasının ardından yolu tamamen temizledi.