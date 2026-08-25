Kayseri'de Akaryakıt Tankeriyle Otobüs Çarpıştı: 39 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Akaryakıt Tankeriyle Otobüs Çarpıştı: 39 Yaralı

Kayseri\'de Akaryakıt Tankeriyle Otobüs Çarpıştı: 39 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 39 kişi yaralandı, itfaiye benzin sızıntısına müdahale etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4'ü ağır 39 kişinin yaralandığı trafik kazasında faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisiyle devrilen akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızarken, itfaiye ekiplerinin muhtemel yangına karşı yolu köpüklü su ile kapladığı ortaya çıktı.

Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 38 APR 821 plakalı akaryakıt tankeri ile Şırnak'ın Cizre ilçesinden yola çıkarak Ankara'ya giden Cizre Nuh Turizm'e ait, Mustafa A. yönetimindeki 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle tanker ve otobüs yan yattı. Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği kazada, 4'ü ağır 39 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan akaryakıt tankerinin tek gözünden yola benzin sızmaya başladı. Yaklaşık 9 ton benzinin etrafa yayıldığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri muhtemel bir facianın önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İlk olarak yolda geniş güvenlik önlemi alan ekipler, otobüsün etrafını köpüklü su ile kapladı. Ekipler ayrıca, rögara da sızan benzini engellemek için köpüklü su kullandı. Özellikle yaraların hastanelere sevki sırasında güvenlik önlemlerini artıran ekipler, araçların enkazının kaldırılmasının ardından yolu tamamen temizledi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Melikgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kayseri, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Akaryakıt Tankeriyle Otobüs Çarpıştı: 39 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı

11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:53:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Akaryakıt Tankeriyle Otobüs Çarpıştı: 39 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.