Kayseri\'de Aralık Ayında Yapılan Denetimlerde Bin 319 Araç Trafikten Men Edildi

Kayseri'de aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan dolayı bin 319 araç trafikten men edildi.

Trafik ekipleri 1-31 Aralık tarihleri arasında kent genelinde yaptıkları uygulamalarda 161 bin 622 aracı kontrol etti. Eksiği ve kural ihlali tespit edilen 39 bin 894 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim eden ekipler, alkollü araç kullanan veya 100 ceza puanını dolduran 461 sürücünün sürücü belgesine de geçici olarak el koydu.

Ayrıca, çeşitli suçlardan dolayı bin 319 araç da trafikten men edildi. - KAYSERİ