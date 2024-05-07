Kayseri\'de babası tarafından öldürülen genç kızın acı dolu hikayesi

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Kayseri'de 38 suç kaydı olan babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın doğumundan kısa bir süre sonra annesini kaybettiği öğrenilirken, sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı.

Kayseri'de geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana gelen olayda; baba Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Yılmaz da yanındaki bıçak ile Erkin'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buse Erkin ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, baba Yunus Yılmaz da olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Yunus Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı. Talihsiz kadın da tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Anne olduktan sonra annesini kaybetmiş

Hayatını kaybeden Buse Erkin'in geçtiğimiz yıl 1 Eylül'de anne olduğu ve kendi annesini ise 19 Ekim'de kaybettiği öğrenildi. Sosyal medya paylaşımlarında annesinin fotoğraflarını paylaşan Erkin'in yazıları da görenlerin yüreğini burktu. Annesinin mezar taşının üzerine, "Toprak emanetime iyi bak. Benim sarıldığım gibi sarıl anneme. Bu dünyada gün yüzü görmedi ama cennet bahçesini görür inşallah canım annem" yazdırdığı görüldü. - KAYSERİ