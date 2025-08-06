Kayseri\'de Bebek Araç Altında Kaldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabasının kullandığı aracın altında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 568. Sokak'ta meydana geldi. Dayısının asker yemeğine katılmak üzere ailesiyle akrabalarının evine gelen 1,5 yaşındaki Umay Y., akrabası olduğu öğrenilen Y.D.'nin kullandığı 38 LU 101 plakalı aracın altında kaldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Umay'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, ailesi de gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ