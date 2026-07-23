Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kafede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, ekipler olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan bir kafede meydana gelen olayda, M.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgada dönüşmesi üzerine M.Ç. bacağından bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Ç.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ