Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 1 Ağır - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 1 Ağır

Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 1 Ağır
12.07.2026 00:33
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Talas'ta bıçakla yapılan kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli çocuk polis tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Talas Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, İ.C.K. (16) ile ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.K. yanında bulunan bıçakla 3 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli İ.C.K. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 1 Ağır - Son Dakika

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