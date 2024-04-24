Kayseri\'de bir iş yeri kurşunlandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulun bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan bir müzikhol, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Sabah saatlerinde durumun fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ