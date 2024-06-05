Kayseri'de çocuğa çarparak ölümüne neden olan kadına hapis cezası

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kadına 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede konuşan baba Murat Sesli sanığın cezalandırılmasını istediğini ve şikayetinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti Sanık F.B.'nin taksirle ölümüne sebebiyet vermekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.

Olay

26 Nisan'da Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında F.B. idaresindeki 38 AHL 353 plakalı otomobille karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Sesli'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.S.'yi hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.S. 27 Nisan'da hayatını kaybetti. - KAYSERİ