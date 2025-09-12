Kayseri'de Çukurda Araç Çıkarırken Tüfekle Vurdular - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
12.09.2025 06:43
Kayseri'de çukura düşen aracını çıkarmaya çalışırken Y.Y. başına saçma isabet etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda ilginç bir olay meydana geldi. Y.Y. panelvan aracıyla geri manevra yaparken çukura düştü.

Çukura düşen aracını çıkarırken başına saçma isabet etti

BAŞINA SAÇMA İSABET ETTİ

Aracını çukurdan çıkarmaya çalışan Y.Y.'nin başına uzaktan saçmalı tüfekle açılan ateşte saçma isabet etti. Y.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukura düşen aracını çıkarırken başına saçma isabet etti

TEDAVİYİ REDDETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.Y.'nin başındaki kanamaya müdahale etmek istedi ancak Y.Y. tedaviyi kabul etmedi. Saçmalar araca da isabet ederken, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Ekipler ateş eden şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

Çukura düşen aracını çıkarırken başına saçma isabet etti

"KAFAMDA KAN GÖRÜNCE KORKUP SAKLANDIM"

Olay anını anlatan Y.Y., "Ben manevra yapmak için geri geri geldiğim sırada lastik çukura düştü ve kuma saplandı. Aracı çıkarmaya için uğraşırken, aracın ön tarafına doğru gittim. Telefonumu aldım ve daha sonra bir tüfek sesi duydum. Sonrasında kafamda kanı görünce korktum saklandım. Tüfek uzaktan sıkıldı ve saçmalar araca ve bana geldi" dedi.

Çukura düşen aracını çıkarırken başına saçma isabet etti
Kaynak: İHA

Kocasinan, Güvenlik, Olaylar, kayseri, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
