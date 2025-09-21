Kayseri\'de Dağcı Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde 4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı.

SON TIRMANIŞI OLDU

Dağcılardan Nurettin Özcan dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 50 yaşındaki Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.