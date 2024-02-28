Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kayseri\'de DEAŞ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde iki ikamete düzenlenen operasyonda da 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken, bulunan materyallere el konuldu. Şehir dışında ikamet ettiği belirlenen 1 şahsın yakalanması için de çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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