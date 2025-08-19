Kayseri\'de Direksiyon Değişikliği Kaza Getirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ev sahibi "deprem gibi bir şeydi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.B. idaresindeki 38 BR 546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce yol kenarındaki duvara vurduktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Kazada şoför ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan sürücü C.B.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, 'deprem gibi bir şeydi' dedi.

