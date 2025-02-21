Kayseri\'de Eski Eşine Silahlı Saldırı: 18 Yıl Hapis

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Kayseri'de eski eşini kızının yanında silahla vurarak yaralamaktan yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 Eylül 2024'te Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde meydana gelen olayda Burhan A., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma G.'nin aracının önünü kesti. Bir süre eski eşiyle konuşan adam, tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan kadının ilk eşinden olan çocuğuna aldırış etmeden silah ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan kadın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından karakola giden Burhan A., silahı ile birlikte teslim oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burhan A. hazır bulunurken, Fatma G. duruşmaya katılmadı. Karar öncesinde son sözü sorulan Burhan A., olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Burhan A.'ya önce müebbet hapis cezası verdi. Verilen ceza eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldü. Mahkeme, ayrıca sanığa olay sırasında annesinin yanında olan 8 yaşındaki kızına yönelik 'silahla tehdit' suçundan dolayı da 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ