Kayseri'de Feci İş Kazası

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Kayseri'de feci iş kazası: Tamir etmek için girdiği plastik kırım kazanında yaşamını yitirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı fabrikada tamir etmek için girdiği plastik kırım kazanına giren işçi, makinenin bir anda çalışması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Mimarsinan OSB 17. Cadde üzerinde bulunan bir PVC fabrikasında meydana gelen olayda; Abdurrahman K. tamir etmek için plastik kırım kazanına girdi. Bu sırada kazan bir anda çalışırken, talihsiz adam içinden çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Abdurrahman K.'nın hayatını kaybettiğini belirlenirken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Abdurrahman Y.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.