Kayseri\'de 5 ev fuhuş yapıldığı tespit edilerek kapatıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 ev komisyon kararı ile kapatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı belirlenen 5 ev, komisyon kararı ile kapatıldı. Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 109 hırsızlık olayının şüphelisi 111 şahıs yakalanırken, çalıntı olarak aranan 4 otomobil, 1 çekici ve 8 motosiklet de bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 183 olayda 280 şüpheliye işlem yapılırken, 2 bin 800 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet dönemi çalışmalarında ise 99 bin 262 araç kontrol edildi. Eksiği ya da kural ihlali tespit edilen 31 bin 626 araca işlem yapılarak 740 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan veya 100 ceza puanını dolduran 389 sürücünün de belgelerine el konuldu. - KAYSERİ
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Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında, 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 13 fişek, 58 sentetik ecza ve 100 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor. Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda durdurulan araçta bin 402 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda, aralarında hapis cezası bulunan toplam 43 aranması olan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da yapılan ortak çalışmada, durdurulan bir araçta 58 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheliler ise Erzurum ve Bingöl'de yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2024 Ocak ayından bu yana ise bin 520 şahıs yakalanmış ve 727 şahıs tutuklanmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde müstakil bir evde yaşanan patlama ve olaylar, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Muhtarın çağrısıyla evi terk eden kiracılar, uzaklaştı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında şüpheliler yakalandı ve farklı cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 olayda 4 şüpheli tutuklandı, 16 olayda 22 şüpheliye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 7 olayda 7 şüpheli serbest bırakıldı.
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