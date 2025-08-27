Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu - Son Dakika
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu
27.08.2025 02:42  Güncelleme: 10:11
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kısa süre önce eşi tarafından terk edilen genç adam kendini asarak, yaşamına son verdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta ikamet eden iki çocuk babası Y.B. (25) halasıyla telefonla konuştuğu sırada iddiaya göre eşinden ayrılması sebebiyle bunalıma girdiğini ve intihar edeceğini söyleyerek, telefonu kapattı.

YATAK ODASINDA ASILI BULUNDU

İzmir'de yaşayan halasının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Y.B.'nin polis ekipleri tarafından çalınan kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından kapı açıldı. Ekipler tarafından evde yapılan incelemede Y.B. yatak odasında asılı bir halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Y.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Y.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

