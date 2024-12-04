Kayseri'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

266 personelin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı

İl AFAD Müdürü Rifat Genç: "Daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesine gerçekleştirilen ve 45 araç 286 personelin katıldığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 112 acil çağrı merkezi aranarak binaların yıkıldığı, enkaz altında vatandaşların kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yıkılan binalardan çıkan vatandaşlarda yardım çağrısında bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, enkaz altında yaralı olan vatandaşları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta havadan görüntülendi.

"Daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Tatbikat hakkında bilgiler veren İl AFAD Müdürü Rifat Genç; "Bu tatbikatı yapmamızdaki amaç habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik. Zamanını 112 çağrı merkezini arayarak verdik ve bu habersiz tatbikatımızda AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, itfaiye daire başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Jandarma Arama Kurtarmamız ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte icra etmeye başladık. Toplam şu an için 45 araç, 286 personel görev alıyor. Tabii ki bu senaryonun bir ayağı da bugün yapacağımız habersiz tatbikatın bir ayağı da Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Şu an orada da hasta nakilleri, buradan çıkan afetzedelerin nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryoyla birlikte hastaneye diğer ağır hasar almış başka bir hastaneden hastane nakilleri de sağlanıyor ve biz HAP tatbikatıyla yani Hastane Afet Müdahale Planlarının hastane afet planlarıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planını birlikte işlettiğimiz bir tatbikat icra ediyoruz. Şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte devam edecek. İnşallah daha iyi, daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tatbikatı Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de takip etti.