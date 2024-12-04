Kayseri'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kayseri'de AFAD koordinesinde düzenlenen deprem tatbikatı, 266 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekçi senaryolarda enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. AFAD Müdürü Rifat Genç, tatbikatın amacının ekiplerin intikal sürelerini ölçmek ve koordinasyonu güçlendirmek olduğunu belirtti.

04.12.2024 17:44  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

266 personelin katıldığı tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı

İl AFAD Müdürü Rifat Genç: "Daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesine gerçekleştirilen ve 45 araç 286 personelin katıldığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 112 acil çağrı merkezi aranarak binaların yıkıldığı, enkaz altında vatandaşların kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yıkılan binalardan çıkan vatandaşlarda yardım çağrısında bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, enkaz altında yaralı olan vatandaşları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Gerçeğini aratmayan tatbikatta havadan görüntülendi.

"Daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Tatbikat hakkında bilgiler veren İl AFAD Müdürü Rifat Genç; "Bu tatbikatı yapmamızdaki amaç habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik. Zamanını 112 çağrı merkezini arayarak verdik ve bu habersiz tatbikatımızda AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, itfaiye daire başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Jandarma Arama Kurtarmamız ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte icra etmeye başladık. Toplam şu an için 45 araç, 286 personel görev alıyor. Tabii ki bu senaryonun bir ayağı da bugün yapacağımız habersiz tatbikatın bir ayağı da Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Şu an orada da hasta nakilleri, buradan çıkan afetzedelerin nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryoyla birlikte hastaneye diğer ağır hasar almış başka bir hastaneden hastane nakilleri de sağlanıyor ve biz HAP tatbikatıyla yani Hastane Afet Müdahale Planlarının hastane afet planlarıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planını birlikte işlettiğimiz bir tatbikat icra ediyoruz. Şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte devam edecek. İnşallah daha iyi, daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tatbikatı Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de takip etti.

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, 3-sayfa, Kayseri, Deprem, Sağlık, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez’e takviye kuvvet gönderdi Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'e takviye kuvvet gönderdi
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 18:35:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.