Kayseri\'de husumetli şahıslar arasında kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Tutlubağlar caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan P.K. ile M.K. karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle P.K., yanında bulunan tabanca ile M.K.'ye ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Polis; olayın ardından kayıplara karışan P.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ