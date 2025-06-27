Kayseri\'de Huzur İçin 1.327 Araçta Ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda son 1 hafta içerisinde bin 327 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 19 - 25 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 88 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 269 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 253 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 489 araç/sürücüye cep telefonu, 12 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç/sürücüye drift yapmak, 38 araç/sürücüye makas atma, 117 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı, 47 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ