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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'de Sivas Bulvarı'nda meydana gelen kazada, A.D. yönetimindeki bir otomobil ile İ.Y. idaresindeki diğer otomobil çarpıştı. Kazada A.D. yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
08.01.2024 - 22:53,
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı'nda bulunan alt geçitte A.D. yönetimindeki 06 DPY 616 plakalı otomobil ile İ.Y. idaresindeki 38 AEN 224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden A.D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada hasar alan iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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