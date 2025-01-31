Kayseri'de Karakol Çıkışında Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Karakol Çıkışında Kavga: 4 Yaralı

Kayseri\'de Karakol Çıkışında Kavga: 4 Yaralı

Melikgazi'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi tabancayla yaralandı, B.G.'nin durumu kritik.

31.01.2025 18:28
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında karakol çıkışında kavga çıktı. Çıkan kavgada tabancayla vurulan 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde meydana gelen kavga olayı ile ilgili bir grup Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki karakola ifade vermeye gitti. Kavganın karşı tarafı, ifade vermeye gidenleri karakol çıkışında bekledi. Şahısların karakoldan çıkmasının ardından taraflar arasında kavga çıkarken, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri ile birlikte çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralanan B.G., Y.K.Ö., M.K. ve D.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Karakol Çıkışında Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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