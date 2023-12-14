Kayseri\'de kavga sonucu bıçaklanan kişi toprağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, R.D. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

S.D., Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KAYSERİ