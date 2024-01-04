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Kayseri'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen kazada, makaslayarak karşı şeride geçen bir tıra 2 tır daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Soruşturma başlatıldı.

04.01.2024 - 20:17,
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Kayseri'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarız ilçesinde makaslayarak, karşı yola geçen tıra 2 tır daha çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Kahramanmaraş Karayolu İncemağara Mevkii'nde meydana gelen kazada; makaslayarak karşı şeride geçen tıra 2 tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika
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