Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Büyük Yangın - Son Dakika
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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Büyük Yangın

Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Büyük Yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle fabrika tamamen yanarken, yetkililer yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ham maddenin sünger olduğunu belirterek yangının söndürülmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

30.11.2024 18:56  Güncelleme: 18:59
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Kayseri OSB Başkanı Yalçın: "Fabrikamız tamamen yandı"

KAYSERİ - Mobilya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şuanda büyük bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, incelemelerde bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde mobilya üretim fabrikasında bir yangın çıktı. Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şuanda büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Herkese geçmiş olsun, sanayicilerimiz de inşallah gerekli tedbirleri alırlar. Böyle bir kötü olayla karşılaşmayız inşallah" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise; "14.18'de mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı düştü. Başlangıçta organize sanayi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belsin İtfaiye Grubu olay yerine sevk edildi. Şuan toplam 10 araç, 25 personel ve OSB itfaiyemiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Büyük Yangın - Son Dakika

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