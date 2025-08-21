Kayseri'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
Kayseri'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

21.08.2025 03:33
Kayseri'de yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarparak kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağı yakınlarında Hatay'dan Giresun'a gitmekte olan Hüseyin Y.'nin sürücüsü olduğu 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak refüjdeki ağaçları devirdi. Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaçları deviren yolcu otobüsünü gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otobüste yolcu olarak bulunan Tülay Sökmen'in (41) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yeri dron ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

23:18
