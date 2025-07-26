Kayseri\'de Otomobil-Kamyon Çarpışması

Kayseri'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi ile ile bir polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Malatya yolu Kıskaçlı mevkiinde C.A.'nın sürücüsü olduğu 27 ASY 966 plakalı kamyon ile polis memuru Fatih B.'nin kullandığı 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Fatih B. ile Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen Başkomiser Aysun Çağla N. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Fatih B. ambulans ile, Başkomiser Aysun Çağla N. ise ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başkomiserin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ