Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Etrafa Ateş Açtı - Son Dakika
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Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Etrafa Ateş Açtı

Kayseri\'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Etrafa Ateş Açtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şahıs ikna edilerek kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 04:33
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla ikna edilirken olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı mahallesi Babayiğit sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.Ö. isimli şahıs, tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak R.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. R.Ö. ise rasgele ateş açmaya devam etti. Uzun süren uğraşlara rağmen R.Ö. ikna olmayınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Zaman zaman tabancayı kafasına dayayan R.Ö. korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek kontrol altına alındı.

R.Ö. işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Etrafa Ateş Açtı - Son Dakika

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